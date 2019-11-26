Таміла Ташева. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n129941-pivmilyona-rosiyan-pereselyly-v-okupovanyy-krym-predstavnyk-zelenskogo.html

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Окупація Криму призвела до його масового заселення росіянами. При цьому російський уряд приховує правдиві дані про кількість людей, яких переселили на окупований український півострів із території Росії.

За заявою заступника постійного представника президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на півострів з територію РФ прибули близько 500 тис. росіян, а не 280 тис., як стверджує російська влада. Про це чиновниця повідомила в інтерв’ю «РБК-Україна».

Ташева наголосила, що це величезний відсоток від загальної чисельності жителів півострова.

Представник президента стверджує, що дії Росії можна розцінювати як злочин. Адже, за законами міжнародного права, забороняється цілеспрямовано переміщувати населення і штучно змінювати етнічний склад територій.

Чиновниця також зазначила, що за час окупації півострова його покинуло близько 25 тис. кримських татар. За офіційними даними — це близько 50 тис. осіб, але реальні цифри можуть бути набагато більшими.