Тамила Ташева. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n129941-polmilliona-rossiyan-pereselili-v-okkupirovannyy-krim-predstavitel-zelenskogo.html

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Оккупация Крыма привела к его массовому заселению россиянами. При этом российское правительство скрывает истинные сведения о численности населения, переселенного на оккупированный украинский полуостров с территории России.

По заявлению заместителя постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, на полуостров с территории РФ прибыли около 500 тыс. россиян, а не 280 тыс., как утверждают российские власти. Об этом чиновница сообщила в интервью «РБК-Украина».

Ташева уточнила, что по подсчетам правозащитных организаций, количество людей, которые приехали в Крым из РФ составляет около полумиллиона. Она считает, что это огромный процент по отношению к общей численности жителей полуострова.

Представитель президента утверждает, что действия России можно расценивать как преступление. Ведь по законам международного права запрещается целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий.

Чиновница отметила, что за время оккупации полуострова его покинуло около 25 тыс. крымских татар. По официальным данным — около 50 тыс. человек, но реальные цифры могут быть гораздо больше.

Ранее российские СМИ назвали имена и показали снимки захваченных в плен украинских моряков. Они были ранены во время атаки российских пограничников и сейчас находятся в больнице города Керчь в оккупированном Крыму.