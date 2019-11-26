В Мали погибли 13 французских военных, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129948-stolknovenie-vertoletov-privelo-k-gibeli-13-francuzskih-voennyh-v-mali.html

Ракурс

В Мали 13 французских военных погибли в результате столкновения двух вертолетов.

Погибшие военные принимали участие в боевых действиях против исламистов в этой стране, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Макрона, военные погибли в понедельник вечером в регионе Сахель.

Регион Сахель, расположенный по обе стороны границы Мали, Нигера и Буркина-Фасо, является ареной постоянных столкновений между джихадистами и местными силами, которых поддерживают войска западных стран.

Три недели назад в Мали в результате подрыва заложенной у дороги самодельной бомбы во время патрулирования погиб французский военный. За день до этого в этом же районе были убиты 49 малийских солдат. Ответственность за эти два нападения тогда взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Кроме французских войск ООН разместила около 15 тыс. миротворческих войск в Мали.

Напомним, в октябре в Колумбии разбился вертолет президентского кортежа. Жертвами этого инцидента стали шесть человек.