У Малі загинули 13 французьких військових, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У Малі 13 французьких військових загинули в результаті зіткнення двох вертольотів.

Загиблі військові брали участь у бойових діях проти ісламістів у цій країні, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

За словами Макрона, військові загинули в понеділок увечері в регіоні Сахель.

Регіон Сахель, розташований по обидва боки кордону Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо, є ареною постійних зіткнень між джихадистами і місцевими силами, яких підтримують війська західних країн.

Три тижні тому в Малі в результаті підриву закладеної біля дороги саморобної бомби під час патрулювання загинув французький військовий. За день до цього в цьому ж районі було вбито 49 малійських солдатів. Відповідальність за ці два напади тоді взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Крім французьких військ, ООН розмістила близько 15 тис. миротворчих військ у Малі.

Нагадаємо, в жовтні в Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу. Жертвами цього інциденту стали шестеро людей.