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Ракурс
Софія Федина, фото: «Європейська солідарність»

Справа Федини: ДБР розпочало розслідувати погрози Зеленському з боку депутата

6 лис 2019, 11:58
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Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює розслідування стосовно народного депутата із фракції «Європейська солідарність» Софії Федини у зв’язку з нібито погрозами з її боку щодо президента України Володимира Зеленського.

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Відповідне провадження № 42019000000002275 відкрите 28 жовтня. Центральний апарат ДБР здійснює досудове розслідування у цьому провадженні за дорученням Генпрокуратури. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит агентства «Українські новини».

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені Генеральною прокуратурою України за заявою народного депутата України про можливе скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади — ред.), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча — ред.) Кримінального кодексу, — зазначається у відповіді на запит.

Підставою для початку відповідного розслідування стало опубліковане 26 жовтня відео, у котрому Федина разом із волонтером Марусею Звіробій обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського під час його перебування на Донбасі, зокрема, внаслідок несподіваного обстрілу.

Нагадаємо, про відкриття кримінального провадження щодо Федини та Звіробій 1 листопада заявив народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.


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