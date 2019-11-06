Дело Федыны: ГБР начало расследовать угрозы Зеленскому со стороны депутата от «Европейской солидарности»

София Федина, фото: «Европейская солидарность»

https://racurs.ua/n129060-delo-fedyny-gbr-nachalo-rassledovat-ugrozy-zelenskomu-so-storony-deputata-ot-evropeyskoy.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет расследование в отношении народного депутата из фракции «Европейская солидарность» Софии Федины в связи с якобы угрозами с ее стороны в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

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Соответствующее производства № 42019000000002275 открытое 28 октября. Центральный аппарат ГБР осуществляет досудебное расследование по этому производству по поручению Генпрокуратуры. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос агентства «Українські новини».

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти — ред.), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля — ред.) Уголовного кодекса, — отмечается в ответе на запрос.

Основанием для начала соответствующего расследования стало опубликованное 26 октября видео, в котором Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе, в частности, вследствие неожиданного обстрела.

Напомним, об открытии уголовного производства по Федыны и Звиробий 1 ноября заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.