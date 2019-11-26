Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129950-ugrozy-zelenskomu-gbr-napravilo-v-genprokuraturu-proekt-soobscheniya-o-podozrenii-narodnomu.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату и гражданину Украины в угрозе убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение этого депутата к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве не называют лиц, которых касаются эти проекты сообщений. Вероятно, речь идет о народном депутате из фракции «Европейская солидарность» Софии Федине и волонтере Марусе Звиробий, которые 26 октября опубликовали на видеосервисе YouTube и в социальной сети Фейсбук видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе, в частности, вследствие неожиданного обстрела со стороны агрессора.

Отмечается, что проект подозрения квалифицирован по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, производство ГБР относительно Федыны было открыто 28 октября.