Корнієнко про Дубінського: Його поведінка не варта уваги, а голосування треба аналізувати

Олександр Корнієнко, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n129800-korniienko-pro-dubinskogo-yogo-povedinka-ne-varta-uvagy-a-golosuvannya-treba-analizuvaty.html

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Олександр Корнієнко, очільник партії «Слуга народу», розповів, чому з фракції не виключили опозиційного в багатьох питаннях до керівництва народного депутата Олександра Дубінського, як це нещодавно зробили з Анною Скороход та Антоном Поляковим.

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За словами Корнієнка, не варто звертати увагу на «емоційні речі» та поведінку Дубінського, слід аналізувати його голосування та причетність до рішень фракції. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «НВ».

Він голосує. Але і багато часу відсутній. Треба з’ясувати: чи з поважних причин? — наголосив Корнієнко.

Щодо медійних та блогерських дій Дубінського, то, за словами Корнієнка, більшість із них є обґрунтованими.

Він використовує зрозумілий для нього механізм, як для медійника, — привернення уваги, — наголосив очільник «Слуги народу».

Відповідаючи на питання, що Дубінський голосує приблизно так само, як і опозиційна фракція Віктора Медведчука «Опозиційна платформа — За життя», Корнієнко зазначив, що це питання «треба додатково проаналізувати».

Щодо сигнальних законів такої інформації не було, — наголосив він.

Нагадаємо, Корнієнко нещодавно також розповів про найдорожчу річ, яку придбав впродовж останніх п’яти років.