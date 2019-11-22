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Ракурс
Александр Корниенко, фото: «Еспресо»

Корниенко о Дубинском: На его поведение не стоит обращать внимание, а голосования надо анализировать

22 ноя 2019, 15:10
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Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа», рассказал, почему из фракции не исключили оппозиционного во многих вопросах к руководству народного депутата Александра Дубинского, как это недавно сделали с Анной Скороход и Антоном Поляковым.

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По словам Корниенко, не стоит обращать внимание на «эмоциональные вещи» и поведение Дубинского, следует анализировать его голосования и причастность к решениям фракции. Об этом он заявил в интервью изданию «НВ».

Он голосует. Но и много времени отсутствует. Надо выяснить: по уважительным ли причинам? — подчеркнул Корниенко.

Что качается медийных и блогерских действий Дубинского, то, по словам Корниенко, большинство из них являются обоснованными.

Он использует понятный для него механизм, как для медийщика, — привлечение внимания, — подчеркнул глава «Слуги народа».

Отвечая на вопрос о том, что Дубинский голосует примерно так же, как и оппозиционная фракция Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», Корниенко отметил, что этот вопрос «нужно дополнительно проанализировать».

Относительно сигнальных законов такой информации не было, — подчеркнул он.

Напомним, Корниенко недавно также рассказал о самой дорогой вещи, которую приобрел в течение последних пяти лет.


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