Глава комитета Рады о продаже земли: Все решит аукцион, максимальный лот - 20 га, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129799-glava-komiteta-rady-o-prodaje-zemli-vse-reshit-aukcion-maksimalnyy-lot-20-ga.html

Ракурс

Рынок земли в Украине следует проводить через аукцион.

Loading...

Председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил, что участки продадут тем, кто предложит лучшую цену. Об этом он сообщил в интервью «Фактам».

Большинство фермеров не должны остаться в стороне. Аукцион, по мнению депутата, решит проблему. Лоты, которые будут выставляться, — не больше 20 га.

Местная община, где земли больше, должна все равно разбить лот по частям. Небольшие агрохозяйства, как считает Сольский, не будут в этом случае обделены.

Глава комитета добавил, что 70% государственных земель находится в аренде. Этот факт не означает, что сразу такую землю выставят на аукцион. Пока фермер, заключивший ранее договор аренды, не даст согласие на продажу земли, никто не вправе проводить аукционы.

Ранее Сольский заявил, что средняя цена земли в Украине зависит от региона. По его словам, сейчас ее стоимость составляет более чем 30 тыс. грн за 1 га.