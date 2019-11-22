Голова комітету Ради про продаж землі: Все вирішить аукціон, максимальний лот - 20 га, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129799-golava-komitetu-rady-pro-prodaj-zemli-vse-vyrishyt-aukcion-maksymalnyy-lot-20-ga.html

Ракурс

Ринок землі в Україні слід проводити через аукціон.

Loading...

Голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зазначив, що ділянки продадуть тим, хто запропонує кращу ціну. Про це він повідомив в інтерв’ю «Фактам».

Більшість фермерів не повинні залишитися осторонь. Аукціон, на думку депутата, вирішить проблему. Лоти, які будуть виставлятися, — не більш 20 га.

Місцева громада, де землі більше, повинна все одно розбити лот частинами. Невеликі агрогосподарства, як вважає Сольський, не будуть у цьому випадку обділені.

Голова комітету додав, що 70% державних земель знаходиться в оренді. Цей факт не означає, що відразу таку землю виставлять на аукціон. Поки фермер, який уклав раніше договір оренди, не дасть згоду на продаж землі, ніхто не має права проводити аукціони.

Раніше Сольський заявив, що середня ціна землі в Україні залежить від регіону. За його словами, зараз її вартість становить більш ніж 30 тис. грн за 1 га.