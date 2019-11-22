Ринок землі: глава парламентського комітету назвав середню ціну за гектар

Вартість гектара землі в Україні наразі оцінюється у понад 30 тис. грн

https://racurs.ua/ua/n129797-rynok-zemli-glava-parlamentskogo-komitetu-nazvav-serednu-cinu-za-gektar.html

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Середня ціна землі в Україні залежить від регіону й на сьогодні оцінюється сьогодні в понад 30 тис. грн за гектар.

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Після ухвалення закону про ринок землі цей показник, ймовірно, зростатиме щороку щонайменше на 10−15%. Про це заявив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, в інтерв’ю виданню «Факти».

Втім, він наголосив, що точно передбачити ціну землі на наступний рік неможливо ніде у світі, оскільки вона залежить від багатьох факторів, зокрема — вартості на продукти, які на на ній можна виростити.

Наприклад, в Австралії вартість землі коригується залежно від ціни на пшеницю, — наголосив Сольський.

Нардеп зазначив, що вартість землі в Україні оцінюється на основі відповідної нормативно-грошової методики, затвердженої Кабміном, яку час від часу переглядають залежно від індексу інфляції та інших показників.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко нещодавно заявила, що оскаржить у Конституційному суді законність ухвалення Верховною Радою законопроекту про відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель.