Рынок земли: глава парламентского комитета назвал среднюю цену за гектар

Стоимость гектара земли в Украине оценивается более чем в 30 тыс. грн, фото:

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Средняя цена земли в Украине зависит от региона и сегодня оценивается сегодня в более чем 30 тыс. грн за гектар.

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После принятия закона о рынке земли этот показатель, вероятно, будет расти ежегодно минимум на 10−15%. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в интервью изданию «Факты».

Впрочем, он отметил, что точно предсказать цену земли на следующий год невозможно нигде в мире, поскольку она зависит от многих факторов, в частности — стоимости продуктов, которые на ней можно вырастить.

Например, в Австралии стоимость земли корректируется в зависимости от цены на пшеницу, — подчеркнул Сольский.

Нардеп отметил, что стоимость земли в Украине оценивается на основе соответствующей нормативно-денежной методики, утвержденной Кабмином, которую время от времени просматривают в зависимости от индекса инфляции и других показателей.

Напомним, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко недавно заявила, что обжалует в Конституционном суде законность принятия Верховной Радой законопроекта об открытии в Украине рынка сельскохозяйственных земель.