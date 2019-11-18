Рынок земли: Тимошенко обжалует решение парламента в КСУ. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n129600-rynok-zemli-timoshenko-objaluet-v-ksu-reshenie-parlamenta.html

Ракурс

Юлия Тимошенко заявила, что вместе с коллегами готовит представление в Конституционный суд Украины, в котором просит рассмотреть законность принятия Верховной Радой законопроекта об открытии в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

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Глава фракции «Батькивщина» во время сегодняшней пресс-конференции заявила, что хочет получить от КСУ разъяснения относительно того, имеет ли право Рада принимать, а президент подписывать закон, позволяющий продавать земли сельскохозяйственного назначения без предварительного проведения всеукраинского референдума, сообщает «Интерфакс-Украина».

Нардеп также направила КСУ письмо с просьбой рассмотреть это представление в срочном порядке.

Тимошенко добавила, что согласно законодательству, у КСУ есть месяц на рассмотрение депутатского представления, а это означает, что парламент не имеет права рассматривать законопроекты, касающиеся рынка земли сельскохозяйственного назначения, до получения разъяснений суда.

Как сообщал «Ракурс», законопроекты о земельной реформе, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, были поддержаны украинским парламентом в первом чтении 13 ноября. Против проголосовали нардепы от «Батькивщины», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Европейской солидарности».