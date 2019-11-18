Ринок землі: Тимошенко оскаржуватиме рішення парламенту в КСУ. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n129600-rynok-zemli-tymoshenko-oskarjyt-v-ksu-rishennya-parlamentu.html

Ракурс

Юлія Тимошенко заявила, що разом із колегами готує подання до Конституційного суду України, в якому просить розглянути законність ухвалення Верховною Радою законопроекту про відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель.

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Глава фракції «Батьківщина під час сьогоднішньої прес-конференції заявила, що хоче отримати від КСУ роз’яснення щодо того, чи має право Рада ухвалювати, а президент підписувати закон, який дозволяє продавати землі сільськогосподарського призначення без попереднього проведення всеукраїнського референдуму, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Нардеп також направила КСУ листа з проханням розглянути це подання в терміновому порядку.

Тимошенко додала, що згідно із законодавством, у КСУ є місяць на розгляд депутатського подання, а це означає, що парламент не має права розглядати законопроекти, які стосуються ринку землі сільськогосподарського призначення, до отримання роз’яснень суду.

Як повідомляв «Ракурс», законопроекти про земельну реформу, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, були підтримані українським парламентом у першому читанні 13 листопада. Проти проголосували нардепи від «Батьківщини», «Опозиційної платформи — За життя» та «Європейської солідарності».