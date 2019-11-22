Корниенко о вилле Ткаченко: Журналистские расследования не смотрю, у меня отвращение / Фото: epravda

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Александр Корниенко, первый зампредседателя фракции «Слуга народа» и глава политсилы Владимира Зеленского, не исключил, что его партия на выборах мэра Киева будет выдвигать кандидатом бывшего гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, несмотря на журналистские расследования, в которых фигурирует экс-представитель СМИ.

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После того, как я сам стал фигурантом расследования, больше расследований не смотрю. У меня к ним отвращение, — заявил Корниенко в ответ на вопрос журналистов «Нового времени» о расследовании об арендованном Ткаченко коттедже в рекреационной зоне на Трухановом острове

Кроме этого, Корниенко отметил, что выборы мэра Киева состоятся вместе со всеми местными выборами — в 2020 году. Он добавил, что в партии «Слуга народа» есть разные люди, у которых есть свое видение развития украинской столицы.

Есть разные люди, у которых есть видение развития столицы. У Александра — комплексное, и он не стесняется им делиться. Логично, что он рассматривается как один из основных кандидатов, — уточнил Корниенко.

Напомним, в октябре Ткаченко опроверг аренду виллы на Трухановом острове, забыв о фото в соцсетях.

Ранее стало известно, что имение главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики состоит из трех сооружений, площадь земельного участка составляет 3,97 га. Его киевские власти в 2015 году передали в аренду на 15 лет в пользование водно-спортивному комплексу ООО «Учебно-спортивный коммерческий клуб «Украино».