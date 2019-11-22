Корнієнко щодо майна Ткаченка: Журналістські розслідування не дивлюся, у мене до них відраза / Фото: epravda

https://racurs.ua/ua/n129796-korniienko-schodo-villy-tkachenka-jurnalistski-rozsliduvannya-ne-dyvlusya-u-mene-do-nyh-vidraza.html

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Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції «Слуга народу» та очільник політсили Володимира Зеленського, не виключив, що його партія на виборах мера Києва висуватиме кандидатом колишнього гендиректора «1+1 медіа» Олександра Ткаченка, попри журналістські розслідування, в яких фігурує екс-медійник.

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Після того, як я сам став фігурантом розслідування, більше розслідувань не дивлюся. У мене до них відраза, — заявив Корнієнко у відповідь на питання журналістів «Нового времени» щодо розслідування про те, що Ткаченко живе в орендованому котеджі, в рекреаційній зоні на Трухановому острові.

Окрім цього, Корнієнко зауважив, що вибори мера Києва відбудуться разом з усіма місцевими виборами — у 2020 році. Водночас, він додав, що у партії «Слуга народу» є різні люди, які мають своє бачення розвитку української столиці.

Є різні люди, у яких є бачення розвитку столиці. У Олександра — комплексне, і він не соромиться їм ділитися. Логічно, що він розглядається як один з основних кандидатів, — уточнив Корнієнко.

Нагадаємо, що у жовтні Ткаченко спростував оренду вілли на Трухановому острові, забувши про фото в соцмережах.

Раніше стало відомо, що нардеп від «Слуги народу» користується маєтком в природоохоронній зоні Києва, який не задекларував. Маєток голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики складається із трьох споруд, земельна ділянка має площу 3,97 га. Її київська влада у 2015 році передала в оренду на 15 років у користування водно-спортивному комплексу ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно».