Аварія танкера біля берегів Одеси: з пробоїни витікає пальне, фото: "Думская"

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Аварії танкера Delfi біля берегів Одеси намагаються запобігти.

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Проведено засідання оперативного штабу за участю прикордонників, портовиків, рятувальників і медиків. Про це повідомляє «Думская».

Капітан відмовляється подати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника. З останнім ніхто зв’язатися не може.

Виконуючий обов’язки начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов розповів, що команда морально і фізично пригнічена, третю добу намагаються боротися без їжі, води та освітлення. Люди, котрі видають себе за представників судновласника, кажуть екіпажу не вживати ніяких дій, тому що це дорого. Було прийнято рішення взяти корабель на аварійний буксир і доставити до Очакова в районі порту Південного, але екіпаж відмовився.

За інформацією журналістів, з пробоїни випливає чорна масляниста рідина. На пляжі відчувається характерний запах мазуту. Танкер практично ліг на борт, судно може перевернутися.

Зараз рятувальники намагаються почати операцію з порятунку моряків. Їх все ж знімуть з борта. На судно намагаються потрапити водолази. Піднятися на корабель їм заважають хвилі.

Депутат міськради Одеси Ганна Позднякова прокоментувала те, що трапилося. Вона вважає, що танкер був задіяний в контрабандної схеми, тому екіпаж відмовляється покидати судно. Відомо, що судновласник з Великобританії, а країна приписки — Румунія.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік Одеси. За даними видання «Думська», на борту танкера перебувають не менше 15 осіб.