Аеропорт Одеси. Фото: Кореспондент.net

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Ракурс

Аеропорт Одеси скасував усі вильоти до 18.00 сьогоднішнього дня через поломку на злітно-посадковій смузі літака авіакомпанії Turkish Airlines, який вчора здійснив аварійну посадку.

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В аеропорту проводяться необхідні заходи для евакуації пошкодженого повітряного судна. Очікується прибуття інженера турецької авіакомпанії зі спеціальним обладнанням, який допоможе його транспортувати. За фактом поломки проводиться розслідування, інформує прес-центр летовища в Facebook.

Причиною скасування вильотів із аеропорту став вечірній інцидент із літаком. Після торкання злітної смуги борт Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула до Одеси, виїхав за її межі. Це призвело до підлому передньої стійки шасі.

Були відкриті шасі, але за метр від лінії літак піднявся вгору. Зробив коло. І знову почав спускатися. І в той момент, коли торкнувся землі, пасажири відчули запах гару. Почалася паніка. Панікували усі, навіть члени екіпажу. Лайнер з’їхав зі смуги і зупинився в полі. Під час гальмування панувала могильна тиша, — розповів один із пасажирів Boeing 737, з яким сталася надзвичайна подія.

За попередніми даними, причиною поломки став сильний боковий вітер.

На щастя, обійшлося без жертв. Всіх 136 пасажирів оперативно евакуювали і розмістили у залі очікування терміналу.

Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, повинні звернутися до авіакомпаній.

Раніше «Ракурс» вже повідомляв, що в роботу аеропорту в Одесі внесили свої корективи несприятливі погодні умови. Два рейси були скасовані, а ще чотири літаки були змушені змінити місце посадки.