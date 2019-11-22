Аэропорт Одессы. Фото: Корреспондент.net

https://racurs.ua/n129788-aeroport-odessy-priostanovil-polety-do-18-00-foto-video.html

Ракурс

Аэропорт Одессы отменил все вылеты до 18.00 сегодняшнего дня из-за поломки на взлетно-посадочной полосе самолета авиакомпании Turkish Airlines, который вчера совершил аварийную посадку.

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В аэропорту проводятся необходимые меры для эвакуации поврежденного воздушного судна. Ожидается прибытие инженера турецкой авиакомпании со специальным оборудованием, который поможет его транспортировать. По факту поломки проводится расследование, информирует пресс-центр аэропорта на своей странице в Facebook.

Причиной отмены вылетов из аэропорта стал вечерний инцидент с самолетом. После касания взлетной полосой борт Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, выехал за ее пределы. Это привело к подлому передней стойки шасси.

Были открыты шасси, но в метре от полосы самолет поднялся вверх. Сделал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулся земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Лайнер съехал с полосы и остановился в поле. При торможении наступила гробовая тишина, — рассказал один из пассажиров Boeing 737, с которым случилось ЧП.

По предварительным данным, причиной поломки стал сильный боковой ветер.

К счастью, обошелся без жертв. Всех 136 пассажиров оперативно эвакуировали и разместили в зале ожидания терминала.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, должны обратиться к авиакомпаниям.

Ранее «Ракурс» уже сообщал, что в работу аэропорта в Одессе вносили свои коррективы неблагоприятные погодные условия. Два рейса были отменены, а еще четыре самолета были вынуждены изменить место посадки.