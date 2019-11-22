Крушение танкера у берегов Одессы: из пробоины вытекает горючее, фото: "Думская"

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Крушение танкера Delfi у берегов Одессы пытаются предотвратить.

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Проведено заседание оперативного штаба с участием пограничников, портовиков, спасателей и медиков. Об этом сообщает «Думская.

Капитан отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. С последним никто связаться не может.

Исполняющий обязанности начальника администрации Одесского порта Денис Карпов рассказал, что команда морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого. Было принято решение взять корабль на аварийный буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но экипаж отказался.

По информации журналистов, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость. На пляже ощущается характерный запах мазута. Танкер практически лег на борт, судно может перевернуться.

Сейчас спасатели пытаются начать операцию по спасению моряков. Их все же снимут с борта. На судно пытаются попасть водолазы. Подняться на корабль им мешают волны.

Депутат горсовета Одессы Анна Позднякова прокомментировала случившееся. Она считает, что танкер был задействован в контрабандной схеме, поэтому экипаж отказывается покидать судно. Известно, что судовладелец из Великобритании, а страна приписки — Румыния.

Напомним, танкер Delfi терпит бедствие из-за шторма. Изначально судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы. По данным издания «Думская», на борту танкера находятся не менее 15 человек.