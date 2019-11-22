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Подводный взрыв. Фото: Вголос

Мощный подводный взрыв с выбросом радиации произошел в Южно-Китайском море — СМИ (КАРТА)

22 ноя 2019, 14:51
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Взрыв значительной мощности был зафиксирован океанографическими приборами в Южно-Китайском море. После этого специалисты контрольных пунктов на побережье обнаружили повышенный радиационный фон.

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Взрыв произошел на глубине около 50 м и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Его мощность составляла от 10 до 20 кт, пишет издание Hal Turner Radio Show.

В Роскомнадзоре заявили, что по информации Всемирной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом.

В то же время там утверждают, что угрозы негативного воздействия на население России отсутствуют. Между тем на прилегающих к месту взрыва территориях усилен мониторинг показателей.

Причины подводного взрыва выясняются. В сети опубликованы карты, на которых указано возможное место взрыва. Но официальных заявлений по поводу инцидента пока что нет.

Место взрыва. Фото: Hal Turner Radio Show

Место взрыва. Фото: Hal Turner Radio Show

Напомним, в октябре рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море зафиксировали исследователи Томского политехнического университета. Метан высвободился в результате таяния подводной мерзлоты.


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