Підводний вибух. Фото: Вголос

https://racurs.ua/ua/n129794-potujnyy-pidvodnyy-vybuh-z-vykydom-radiaciyi-stavsya-u-pivdenno-kytayskomu-mori-zmi-karta.html

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Вибух значної потужності був зафіксований океанографічними приладами у Південно-Китайському морі. Після цього спеціалісти контрольних пунктів на узбережжі виявили підвищений радіаційний фон.

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Вибух стався на глибині близько 50 м і викликав дуже сильну підводну ударну хвилю. Його потужність становила від 10 до 20 кт, пише видання Hal Turner Radio Show.

У Роскомнагляді заявили, що за інформацією Глобальної мережі моніторингу навколишнього середовища, в Південно-Китайському морі зафіксовано підвищення рівня радіаційного фону в зв’язку з радіаційним інцидентом.

Водночас там стверджують, що загрози негативного впливу на населення Росії відсутні. Між тим на прилеглих до місця вибуху територіях посилено моніторинг показників.

Причини підводного вибуху з’ясовуються. У мережі оприлюднено карти, на яких вказано можливе місце вибуху. Але офіційних заяв щодо інциденту поки що немає.

Нагадаємо, у жовтні рекордний викид метану в Східносибірському морі зафіксували дослідники Томського політехнічного університету. Метан вивільнився внаслідок танення підводної мерзлоти.