Последствия поджога, фото: Максим Нефедов

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Ракурс

Ночью неизвестное лицо сожгло автомобиль, который принадлежал семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Автомобиль стоял на закрытой стоянке таможни. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Нефедов отметил, что инцидент зафиксировали видеокамеры. На видео можно увидеть, что неизвестный злоумышленник перелез через забор стоянки, бросил бутылку и убежал.

По его словам, сейчас есть ряд версий о том, кто мог стоять за совершением этого преступления — от контрабандистов до сотрудников таможни, «обиженных» на борьбу со схемами.

Так, Нефедов сообщил, что вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на сумму 300 тыс. долл. США (более 7,2 млн грн) и составили протоколы на 5,7 млн грн относительно четырех автомобилей BMW.

Напомним, сегодня утром на трассе Киев-Одесса из-за ДТП разбились рейсовый автобус и 10 автомобилей.