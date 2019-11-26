Наслідки підпалу, фото: Максим Нефьодов

https://racurs.ua/ua/n129939-avtomobil-sim-yi-v-o-kerivnyka-odeskoyi-mytnyci-spalyly-nevidomi-nefodov-foto-video.html

Ракурс

Вночі невідома особа спалила автомобіль, який належав сім’ї в. о. керівника Одеської митниці Ігора Резніка.

Автомобіль стояв на закритій стоянці митниці. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Державної митної служби України Максим Нефьодов.

Нефьодов зазначив, що інцидент зафіксували відеокамери. На відео можна побачити, що невідомий зловмисник переліз через огорожу стоянки, кинув пляшку та втік.

За його словами, наразі є низка версій щодо того, хто міг стояти за вчиненням цього злочину — від контрабандистів до співробітників митниці, «ображених» на боротьбу зі схемами.

Так, Нефьодов повідомив, що вчора в Одесі було затримано контейнер із технікою Apple та Sony на суму 300 тис. дол. США (понад 7,2 млн грн) та складено протоколи на 5,7 млн грн щодо чотирьох автомобілів BMW.

Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Київ-Одеса через ДТП розбилися рейсовий автобус та 10 автомобілів.