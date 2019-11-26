На трасі з Києва в Одесу розбилися автобус і 10 автомобілів, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n129937-dtp-na-trasi-kyyiv-odesa-rozbylysya-avtobus-i-10-avtomobiliv-foto.html

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На трасі Київ-Одеса розбилися рейсовий автобус і 10 автомобілів. До біди призвела ожеледиця, яка перетворила дорожнє покриття на ковзанку.

ДТП сталася о 6.54 в Уманському районі. В аварію потрапив рейсовий автобус сполученням Варшава — Херсон. В автобусі перебували 20 людей, але вони не постраждали. Травмувалися троє інших учасників ДТП, повідомляє прес-служба рятувальників Черкаської області.

Крім автобуса, в ДТП отримали пошкодження п’ять легкових автомобілів і п’ять вантажівок. Траса на Одесу перекрита, рятувальники розтягують машини і збирають розкиданий обабіч дороги вантаж.

Нагадаємо, що 24 листопада у селі Чабани під Києвом сталася моторошна ДТП за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Його авто на червоний знак світлофору перетинало жваве перехрестя і зіткнулося із бусом.