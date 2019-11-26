Корбан координує дії чиновників з Дніпра, фото: facebook

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Геннадій Корбан і дніпровські чиновники таємно узгоджують питання щодо керівництва містом.

Бізнесмена називають позаштатним радником мера Дніпра Бориса Філатова і координатором Дніпровської міської держадміністрації. Про це повідомляє Bihus.Info.

Декілька місяців журналісти спостерігали за офісом Корбана. Він знаходиться в житловому комплексі «Амстердам». Вони фіксували регулярні візити депутатів і чиновників до офісу Корбана. Зустрічі не носили офіційний характер, інформацію про них ніде не розміщували.

Голова міської ради з питань бюджету та фінансів Артем Хмельников підтвердив, що не раз зустрічався з Геннадієм Корбаном. Чиновник завідує доходами міста, готує проекти бюджету та контролює його виконання. За його словами, це регулярна практика зустрічей, оскільки він є головою бюджетної комісії міської ради. Йому доводиться обговорювати питання з фракцією і з партією стосовно напрямків розвитку міста.

За словами мера Бориса Філатова, його позаштатний радник справді може їздити і навіть давати вказівки чиновникам. На його думку, у цьому нема нічого надзвичайного.

Він радник, він спілкується з моїми підлеглими, — відповів Філатов.

Раніше журналісти заявили, що представник партії «Слуга народу» Олександр Ткаченко живе у незадекларованому маєтку в природоохоронній зоні Києва. Він мав внести це майно в декларацію ще на стадії реєстрації кандидатом у нардепи на дочасних виборах 2019 року.