Зеленський розпорядився виплатити борги лікарям та вчителям, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129935-zelenskyy-u-styli-trampa-prezydent-iz-letovyscha-rozporyadyvsya-vyplatyty-borgy-likaryam.html

Ракурс

Уранці вівторка, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський вкотре опублікував коротке відео у соцмережах. Глава держави у стилі свого американського колеги Дональда Трампа зняв короткий ролик із летовища.

Під звуки увімкненого двигуна повітряного судна Зеленський розпорядився виплатити борги лікарям та вчителям. Президент сьогодні полетів до Естонії та Литви.

Їду до наших добрих друзів та надійних союзників — у Естонію та Литву. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі Сходу та спільні можливості на Заході. Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям, — сказав президент у зверненні до Кабміну.

Зеленський пояснив, що «отримав багато приватних повідомлень щодо боргів». Він сподівається, що уряд «його почує".

На початку вересня цього року Державна служба статистики повідомляла, що у серпні в Україні майже на 3% зріс борг по заробітній платі у порівнянні з липнем. На 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2816,8 млн грн (102,8% у порівнянні з 1 серпня). Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня становила 1658,5 млн грн (104,1%). У Києві борги із виплати зарплати становили 177,6 млн грн.

У листопаді уряд спромігся виплатити частину боргу шахтарям.

Учора увечері Зеленський спілкувався по телефону із президентом РФ Путіним. Офіційно заявлено, що глави держав розмовляли про повернення обладнання із трьох військових кораблів, а також про газові переговори у форматі Київ-Москва-Брюссель.