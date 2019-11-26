Зеленский распорядился выплатить долги врачам и учителям, фото - Офис президента

https://racurs.ua/n129935-zelenskiy-v-stile-trampa-prezident-na-aerodrome-rasporyadilsya-vyplatit-dolgi-vracham.html

Ракурс

Утром вторника, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский раз опубликовал короткое видео в соцсетях. Глава государства в стиле своего американского коллеги Дональда Трампа снял короткий ролик с аэродрома.

Под звуки включенного двигателя воздушного судна Зеленский распорядился выплатить долги врачам и учителям. Президент сегодня улетел в Эстонию и Литву.

Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам — в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями, — сказал президент в обращении к Кабмину.

Зеленский пояснил, что «получил много личных сообщений относительно долгов». Он надеется, что правительство «его услышит».

В начале сентября этого года Государственная служба статистики сообщала, что в августе в Украине почти на 3% вырос долг по заработной плате по сравнению с июлем. На 1 сентября общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,8 млрд грн (102,8% по сравнению с 1 августа). Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября составила 1,66 млрд грн (104,1%). В Киеве долги по зарплате составляли 177,6 млн грн.

В ноябре правительство смогло погасить долг шахтерам.

Вчера вечером Зеленский общался по телефону с президентом РФ Путиным. Официально заявлено, что главы государств говорили о возвращении оборудования с трех военных кораблей, а также о газовых переговорах в формате Киев-Москва-Брюссель.