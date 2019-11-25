Зеленский в телефонном разговоре с Путиным напомнил о пропавшем с кораблей оборудовании

Владимир Зеленский, фото: Николай Лазаренко

https://racurs.ua/n129930-zelenskiy-v-telefonnom-razgovore-s-putinym-vspomnil-o-propavshem-s-korabley-oborudovanii.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский провел еще один телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Во время этого разговора стороны, в частности, затронули вопрос недавно возвращенных Украине кораблей, захваченных Россией во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский отметил важность недавнего возвращения этих кораблей, однако подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые на них находились.

Кроме того, стороны обсудили вопросы газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

Военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» Россия передала Украине на прошлой неделе. Впоследствии стало известно, что из этих кораблей исчезло не только военное оборудование, но и предметы быта, в частности унитазы и плафоны, а также комплекты нижнего белья украинских моряков.

Напомним, сегодня под стенами посольства РФ в Киеве состоялась акция «Первый украинский гумконвой для России», участники которой принесли россиянам «гуманитарную помощь»: унитазы, туалетную бумагу, носки и нижнее белье.