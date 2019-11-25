«Первый украинский гумконвой для России»: активисты принесли под посольство РФ унитазы и нижнее белье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n129929-pervyy-ukrainskiy-gumkonvoy-dlya-rossii-aktivisty-prinesli-pod-posolstvo-rf-unitazy-i-nijnee.htmlРакурс
Под посольством России в Киеве состоялась акция «Первый украинский гумконвой для России».
Ее участники принесли под посольство два унитаза, туалетную бумагу, портянки, носки и нижнее белье, сообщает «5 канал».
Этой акцией участники отреагировали на фактическое разграбление России трех украинских военных кораблей, захваченных во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Когда эти корабли недавно Россия вернула Украине, оказалось, что из них исчезло не только военное оборудование, но и все предметы быта — от микроволновок до унитазов и плафонов. Россияне даже украли комплекты нижнего белья украинских моряков.
Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям — россиянам, — отмечается на странице организаторов акции в социальной сети Фейсбук.
Так называемые «гуманитарные конвои» с неизвестным содержанием Россия начала отправлять на временно оккупированные территории Донбасса с августа 2014 года. В РФ заявляют, что таким образом доставляют на Донбасс гуманитарную помощь.
В Украине считают, что таким образом Россия оказывает материально-техническую помощь боевикам под прикрытием гуманитарной помощи: поставляет продовольствие, оружие, военную амуницию и горюче-смазочные материалы.
Напомним, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос недавно опубликовал неофициальный отчет о состоянии возвращенных кораблей, из которого стал известен перечень пропавших вещей.