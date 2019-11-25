Під час акції, фото: Dinara Habibullaieva

https://racurs.ua/ua/n129929-pershyy-ukrayinskyy-gumkonvoy-dlya-rosiyi-aktyvisty-prynesly-pid-posolstvo-rf-unitazy-ta-spidnu.html

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Під посольством Росії в Києві відбулася акція «Перший український гумконвой для Росії».

Її учасники принесли під посольство два унітази, туалетний папір, онучі, шкарпетки та спідню білизну, повідомляє «5 канал».

Цією акцією учасники відреагували на фактичне розграбування Росію трьох українських військових кораблів, захоплених під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Коли ці кораблі нещодавно Росія повернула Україні, виявилося, що з них зникло не лише військове обладнання, а й усі предмети побуту — від мікрохвильовок до унітазів та плафонів. Росіяни навіть поцупили комплекти спідньої білизни українських моряків.

Ми, як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація маємо допомогти своїм меншим побратимам — росіянам, — зазначається на сторінці організаторів акції в соціальній мережі Фейсбук.

Так звані «гуманітарні конвої» з невідомим вмістом Росія почала відправляти на тимчасово окуповані території Донбасу з серпня 2014 року. У РФ заявляють, що таким чином доставляють на Донбас гуманітарну допомогу.

В Україні вважають, що таким чином Росія надає матеріально-технічну допомогу бойовикам під прикриттям гуманітарної допомоги: постачає продовольство, зброю, військову амуніцію та паливно-мастильні матеріали.

Нагадаємо, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос нещодавно опублікував неофіційний звіт щодо стану повернених кораблів, з якого став відомим перелік зниклих речей.