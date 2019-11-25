Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129928-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-povernennya-vidpovidalnosti-za-nezakonne-zbagachennya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 263-ІХ, який передбачає повернення відповідальності за незаконне збагачення.

Цей закон Верховна Рада підтримала 31 жовтня 2019 року голосами 249 народних обранців. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей закон вносить зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими за набуття особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів (грошей, криптовалюти, майнових прав, нематеріальних активів або надання їм певних робіт та послуг), вартість яких на понад 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (110,5 тис. грн) перевищує їхні законні доходи, настає кримінальна відповідальність.

За це правопорушення передбачається кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Також вносять зміни до Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими такі справи розглядатиме Вищий антикорупційний суд. Очікується, що це гарантуватиме неупереджений розгляд відповідних справ.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 26 лютого цього року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення посадовців.

У КСУ своє рішення тоді пояснили відсутністю вироків за цією статтею, а також тим, що ця норма порушувала презумпцію невинуватості.