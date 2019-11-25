Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129928-zelenskiy-podpisal-zakon-o-vozvraschenii-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-obogaschenie.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 263-их, предусматривающий возвращение ответственности за незаконное обогащение.

Этот закон Верховная Рада поддержала 31 октября 2019 года голосами 249 народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот закон вносит изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за приобретение лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов (денег, криптовалюты, имущественных прав, нематериальных активов или предоставления им определенных работ и услуг), стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов (110,5 тыс. грн) превышает их законные доходы, наступает уголовная ответственность.

За это правонарушение предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым такие дела будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Ожидается, что это будет гарантировать беспристрастное рассмотрение соответствующих дел.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 26 февраля этого года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за незаконное обогащение чиновников.

В КСУ свое решение тогда объяснили отсутствием приговоров по этой статье, а также тем, что эта норма нарушала презумпцию невиновности.