Ожиріння може призводити до пошкодження мозку в підлітків, фото:

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Хоча ожиріння пов’язане насамперед із збільшенням ваги, останні дані свідчать, що хвороба запускає процес запалення в нервовій системі, що може пошкодити важливі ділянки мозку.

Американські вчені, використовуючи МРТ, виявили ознаки ушкоджень, які можуть бути пов’язані із запаленням мозку у підлітків з ожирінням, повідомляє видання EurekAlert.

У своєму дослідженні учені застосовували методику МРТ під назвою дифузійна тензорна томографія (ДТТ) — техніку, яка відстежує дифузію води вздовж трактів білої речовини, що несуть сигнали мозку. В результаті вони безпосередньо змогли вивчити шкоду, яку завдає мозку ожиріння.

В межах дослідження учені порівняли результати ДТТ у 59 підлітків із ожирінням та 61 здорового підлітка у віці від 12 до 16 років. За даними ДТТ учені сформували показник, яку називають фракційною анізотропією (ФА). Цей показник корелює зі станом білої речовини мозку. Зменшення ФА вказує на збільшення шкоди білій речовині.

Результати показали зниження значень ФА у підлітків, що мають ожиріння, у місцях, розташованих в мозолистому тілі мозку — пучку нервових волокон, що з'єднує ліву та праву півкулі мозку. Зниження ФА виявлено також у середній орбітофронтальній звивині, області мозку, пов’язаній з емоційним контролем та схемою винагороди. У жодній з областей головного мозку у пацієнтів з ожирінням не збільшувався показник ФА.

Зміни мозку, виявлені у підлітків із ожирінням, пов’язані з важливими регіонами, відповідальними за контроль апетиту, емоцій та когнітивних функцій, — наголошують дослідники.

Ця картина пошкодження співвідноситься з деякими маркерами запалення, такими як лептин, гормон, який виробляють жирові клітини, що допомагає регулювати рівень енергії та запаси жиру. У деяких людей з ожирінням мозок не реагує на лептин, змушуючи їх продовжувати їсти, незважаючи на адекватні або надмірні запаси жиру. Цей стан, відомий як стійкість до лептину, змушує жирові клітини виробляти ще більше лептину.

Погіршення стану білої речовини також було пов’язане з рівнем інсуліну, гормону, що виробляється в підшлунковій залозі, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Люди з ожирінням часто страждають від інсулінорезистентності, стану, при якому організм стійкий до впливу гормону.

Наше дослідження показало кореляцію між змінами мозку та гормонами, такими як лептин та інсулін, — зазначають учені. — Крім того, ми виявили позитивну асоціацію з маркерами запалення, що змушує нас підозрювати процес нейрозапалення, окрім резистентності до інсуліну та лептину.

Учені зазначають, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи є це запалення у підлітків із ожирінням наслідком структурних змін головного мозку.

В майбутньому ми хотіли б повторити МРТ мозку у цих підлітків після професійного лікування ожиріння, щоб оцінити, чи є зміни мозку оборотні чи ні, — додають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені в результаті експериментів над мишами встановили, що дієти з високим вмістом жиру сприяють порушенням в області гіпоталамуса мозку, який впливає на метаболізм та вагу тіла.