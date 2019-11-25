Роман Іванісов, фото: 4vlada.com

https://racurs.ua/ua/n129926-nardepa-ivanisova-vykluchyly-zi-slugy-narodu-zelenskyy-video.html

Ракурс

Романа Іванісова, котрий нещодавно опинився в центрі скандалу, пов’язаного з його погашеною судимістю, було виключено з партії «Слуга народу».

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Зеленського, Іванісов таким чином став третім депутатом, якого виключили зі «Слуги народу».

Президент наголосив, що такі ситуації виникають, оскільки «Слуга народу» «дійсно партія народна», куди набрали звичайних «людей із народу».

Зеленський пообіцяв, що коли в пропрезидентській політсилі виявлятимуть «щось кримінальне» чи «договорняки», таких людей виключатимуть.

Найголовніше — це не кількість депутатів, хоча це теж дуже важливо, а найголовніше — щоб це були порядні, чесні, професійні люди, — наголосив президент.

Нагадаємо, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов минулого тижня оприлюднив рішення суду, в якому Іванісов визнається винним у замаху на групове зґвалтування.