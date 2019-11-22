Нардеп Роман Іванісов. Фото: pressfrom.info

https://racurs.ua/ua/n129822-ivanisov-ne-povernetsya-u-frakciu-sluga-narodu-korniienko.html

Ракурс

«Слуга народу», найбільша фракція у Верховній Раді, не повертатиме до свого складу народного депутата Романа Іванісова, який опинився у центрі скандалу.

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Іванісов, який начебто має непогашену судимість за зґвалтування, не повернеться у фракцію, навіть, якщо дуже захоче. Про це заявив заступник голови фракції та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ефірі «Радіо НВ».

Він призупинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, що була, ми вже не зможемо повернути його до фракції, навіть якщо він захоче, — повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, 18 листопада колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 листопада підтвердив цю інформацію, а в Генеральній прокуратурі заявили, що «перевірка триває". Після цього Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації, оприлюдненої Мосійчуком.

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов 21 листопада оприлюднив текст вироку Пологовського районного суду Запорізької області від 21 березня 1996 року про визнання Романа Іванісова винним у замаху на групове зґвалтування.