Аварія танкера біля берегів Одеси. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n129821-u-rayoni-avariyi-tankera-delfi-zafiksuvaly-perevyschennya-vmistu-naftoproduktiv-u-vodi-video.html

Ракурс

У воді поблизу Одеси, де зазнав аварії танкер Delfi, зафіксуване багаторазове перевищення вмісту нафтопродуктів.

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Вміст нафтопродуктів у воді тут перевищує допустиму норму в 53 рази. Сьогодні вдень державні інспектори з охорони навколишнього середовища Кримсько-Чорноморського округу взяли проби води на місці аварії. Про це повідомив в. о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов, 22 листопада передає «Думська».

Повідомляється, що фахівці візьмуть повторні проби води, оскільки з’явилися плями масляного характеру. Місце забруднення постійно моніториться. Наразі фахівці вираховують, яка шкода завдана навколишньому природному середовищу.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік Одеси. ЗМІ повідомляли, що з пробоїни випливала чорна масляниста рідина. На пляжі відчувається характерний запах мазуту.