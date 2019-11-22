Супутники складуть глобальну карту зсувів кори за допомогою радіотелескопів, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129820-suputnyky-skladut-globalnu-kartu-zsuviv-kory-za-dopomogou-radioteleskopiv.html

Ракурс

Карта зсувів кори буде складена супутниками за допомогою радіотелескопів.

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Експерти запропонували об'єднати знімки радіотелескопів, щоб посилити знання координат в глобальній системі. Про це повідомили в журналі Geophysical Research Letters.

Інтерферометричний радар з синтезованою апертурою вважається основним інструментом стеження за висотою поверхні Землі. На орбіті діє угруповання супутників, яке досліджує дані за допомогою апертурного синтезу, який застосовується в радіоастрономії.

Діюча система радіоінтерферометрів включає близько 30 інструментів. За допомогою цих даних вже близько 30 років тому почала формуватися Міжнародна небесна система координат. Вона дозволяє визначити координати всіх телескопів, що беруть участь у спостереженнях за сотнями віддалених квазарів.

Автори протестували роботу радіотелескопів за новою методикою. Вони вважають, що спосіб дозволить створювати глобальні карти деформацій материків і тектонічних плит.

Раніше «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику. Вона знаходиться на відстані 135 млн світлових років від Землі.