Спутники составят глобальную карту смещений коры с помощью радиотелескопов, фото: Википедия

https://racurs.ua/n129820-sputniki-sostavyat-globalnuu-kartu-smescheniy-kory-s-pomoschu-radioteleskopov.html

Ракурс

Карта смещений коры будет составлена спутниками с помощью радиотелескопов.

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Эксперты предложили объединить снимки радиотелескопов, чтобы усилить знания координат в глобальной системе. Об этом сообщили в журнале Geophysical Research Letters.

Интерферометрический радар с синтезированной апертурой считается основным инструментом слежения за высотой поверхности Земли. На орбите действует группировка спутников, которая исследует данные с помощью апертурного синтеза, который применяется в радиоастрономии.

Действующая система радиоинтерферометров включает около 30 инструментов. С помощью этих данных уже около 30 лет назад начала формироваться Международная небесная система координат. Она позволяет определить координаты всех телескопов, которые наблюдают за сотнями удаленных квазаров.

Авторы протестировали работу радиотелескопов по новой методике. Они считают, что способ позволит создавать глобальные карты деформаций материков и тектонических плит.

Ранее «Хаббл» зафиксировал «спокойную» галактику. Она находится на расстоянии 135 млн световых лет от Земли.