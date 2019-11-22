Аварія танкера Delfi. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n129801-avariya-tankera-bilya-beregiv-odesy-vodolazy-vryatuvaly-ves-ekipaj-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Рятувальники евакуювали на берег увесь екіпаж танкера Delfi, який зазнав аварії на одеському пляжі Дельфін.

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Водолази спочатку намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але сильний вітер та шторм завадили цьому. Тому водолази почали вплав вирушили на порятунок моряків. Про це пише видання «Думська».

Згодом рятувальники переправили на берег усіх моряків, які перебували на танкері. Усім їм медики надають необхідну допомогу. Зазначається, що капітан судна перебуває в найгіршому стані з усіх врятованих. На берег його витягали два водолази.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік Одеси. ЗМІ повідомляли, що з пробоїни випливала чорна масляниста рідина. На пляжі відчувається характерний запах мазуту.