Авария танкера Delfi. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n129801-avariya-tankera-u-beregov-odessy-vodolazy-spasli-ves-ekipaj-est-postradavshie-foto.html

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Спасатели эвакуировали на берег весь экипаж танкера Delfi, который потерпел крушение на одесском пляже Дельфин.

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Водолазы сначала пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но сильный ветер и шторм помешали этому. Поэтому водолазы начали вплавь отправились на спасение моряков. Об этом пишет издание «Думская».

Впоследствии спасатели переправили на берег всех моряков, которые находились на танкере. Всем им медики оказывают необходимую помощь. Отмечается, что капитан судна находится в худшем состоянии из всех спасенных. На берег его вытаскивали два водолаза.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение из-за шторма. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и понесло в сторону Одессы. СМИ сообщали, что из пробоины вытекала черная маслянистая жидкость. На пляже чувствуется характерный запах мазута.