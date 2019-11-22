В Германии неуправляемый автобус въехал в толпу, есть погибшие и пострадавшие. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n129795-v-germanii-neupravlyaemyy-avtobus-sprovociroval-masshtabnoe-dtp-s-jertvami-foto.html

Ракурс

В Германии рейсовый автобус потерял управление и после череды столкновений с другими транспортными средствами переехал двух человек на остановке.

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В результате аварии 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а один человек скончался в больнице. Инцидент произошел в городе Висбаден, сообщает Bild.

Автобус остановился у вокзала для посадки-высадки пассажиров. Внезапно транспортное средство потеряло управление и поехало в обратном направлении. По дороге автобус протаранил три автомобиля, а затем столкнулся еще с тремя авто.

Автобус продолжил движение и врезался в другой автобус, а затем переехал двух пешеходов, которые стояли на остановке. 85-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Как ранее писал «Ракурс», в Броварах сотрудник полиции на автомобиле врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП одна женщина погибла и два человека получили травмы.