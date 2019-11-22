Линдси Грэм. Фото: Страна

https://racurs.ua/n129792-v-ssha-trebuut-dokumentalnogo-podtverjdeniya-svyazey-poroshenko-s-baydenami.html

Ракурс

Украинско-американский скандал вокруг дела Байденов не утихает. Сенатор Линдси Грэм, который возглавляет юридический комитет, обратился к госсекретарю США Майкла Помпео с требованием предоставить документы, которые могут свидетельствовать о связи экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером.

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Грэм написал открытое письмо по этому поводу, о чем сообщил на своей странице в Twitter.

В частности, его интересует, причастен ли Байден к отставке бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который в свое время начал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил сын экс-вице-президента США Хантер.

Также сенатора интересует, контактировал ли Порошенко с должностными лицами администрации бывшего президента США Барака Обамы и Хантером Байденом. Если обнаружится документальное подтверждение того, что Байден причастен к увольнению Шокина, то можно будет утверждать, что бывший вице-президент США вмешивался во внутренние дела Украины, отметил Грэм.

Кроме этого, сенатор потребовал обнародовать стенограмму телефонных разговоров Порошенко и Байдена. Грэм утверждает, что 11, 18 и 19 февраля 2016 года во время таких звонков Байден настаивал на увольнении Шокина. Еще один разговор у них состоялся 22 марта 2016 года, то есть за неделю до увольнения Шокина.

Как ранее писал «Ракурс», бывший замглавы Администрации президента Константин Елисеев утверждает, что Порошенко и Байден никогда в своих разговорах не говорили о компании Burisma.