Ліндсі Грем. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n129792-u-ssha-vymagaut-dokumentalnogo-pidtverdjennya-zv-yazkiv-poroshenka-z-baydenom.html

Ракурс

Українсько-американський скандал довкола справи Байденів не вщухає. Сенатор Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет, звернувся до ржсекретаря США Майкла Помпео з вимогою надати документи, які можуть свідчити про зв’язки екс-президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і його сином Хантером.

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Грем написав відкритого листа з цього приводу, про що повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, його цікавить, чи причетний Байден до відставки колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, який свого часу почав розслідування щодо компанії Burisma, до ради директорів якої входив син екс-віце-президента США Хантер.

Також сенатора цікавить, які контакти були у Порошенка з посадовцями адміністрації колишнього президента США Барака Обами та Хантером Байденом. Якщо знайдеться документальне підтвердження того, що Байден причетний до звільнення Шокіна, то можна буде стверджувати, що колишній віце-президент США втручався у внутрішні справи України, наголосив Грем.

Окрім цього, сенатор зажадав оприлюднити стенограму телефонних розмов Порошенка та Байдена. Грем стверджує, що 11, 18 і 19 лютого 2016 року під час таких дзвінків Байден наполягав на звільненні Шокіна. Ще одна розмова у них відбулася 22 березня 2016 року, тобто за тиждень до звільнення Шокіна.

Як раніше писав «Ракурс», колишній заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв стверджує, що Порошенко і Байден ніколи у своїх розмовах не говорили про компанію Burisma.