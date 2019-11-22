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Ракурс
У Німеччині некерований автобус в'їхав у натовп, є загиблі та потерпілі. Фото: antikor.com.ua

У Німеччині некерований автобус в’їхав у натовп, є загиблі та потерпілі (ФОТО)

22 лис 2019, 15:31
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У Німеччині рейсовий автобус втратив керування і після низки зіткнень з іншими транспортними засобами переїхав двох людей на зупинці.

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Внаслідок аварії 23 людини дістали травми різної тяжкості, а один чоловік помер у лікарні. Інцидент стався в місті Вісбаден, повідомляє Bild.

Автобус зупинився біля вокзалу для посадки-висадки пасажирів. Раптово транспортний засіб втратив керування і поїхав у зворотному напрямку. Дорогою він протаранив три автомобілі, а потім зіштовхнувся ще з трьома автомобілями.

В Германии неуправляемый автобус спровоцировал масштабное ДТП с жертвами. Фото: bild.de

Автобус продовжив рух і врізався в інший автобус, а потім переїхав двох пішоходів, які стояли на зупинці. 85-річний чоловік дістав серйозні травми і помер у лікарні.

В Германии неуправляемый автобус спровоцировал масштабное ДТП с жертвами. Фото: bild.de

Як раніше писав «Ракурс», у Броварах співробітник поліції на автомобілі врізався в зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП одна жінка загинула і двоє людей дістали травми.


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