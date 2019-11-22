У Німеччині некерований автобус в'їхав у натовп, є загиблі та потерпілі. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129795-u-nimechchyni-nekerovanyy-avtobus-sprovokuvav-masshtabne-dtp-iz-jertvamy-foto.html

Ракурс

У Німеччині рейсовий автобус втратив керування і після низки зіткнень з іншими транспортними засобами переїхав двох людей на зупинці.

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Внаслідок аварії 23 людини дістали травми різної тяжкості, а один чоловік помер у лікарні. Інцидент стався в місті Вісбаден, повідомляє Bild.

Автобус зупинився біля вокзалу для посадки-висадки пасажирів. Раптово транспортний засіб втратив керування і поїхав у зворотному напрямку. Дорогою він протаранив три автомобілі, а потім зіштовхнувся ще з трьома автомобілями.

Автобус продовжив рух і врізався в інший автобус, а потім переїхав двох пішоходів, які стояли на зупинці. 85-річний чоловік дістав серйозні травми і помер у лікарні.

Як раніше писав «Ракурс», у Броварах співробітник поліції на автомобілі врізався в зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП одна жінка загинула і двоє людей дістали травми.