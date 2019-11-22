Авария танкера у берегов Одессы. Фото: «Думская»

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В воде вблизи Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, зафиксировано многократное превышение содержания нефтепродуктов.

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Содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимую норму в 53 раза. Сегодня днем государственные инспекторы по охране окружающей среды Крымско-Черноморского округа взяли пробы воды на месте аварии. Об этом сообщил и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, 22 ноября передает «Думская».

Сообщается, что специалисты возьмут повторные пробы воды, поскольку появились пятна масляного характера. Место загрязнения постоянно мониторится. Сейчас специалисты высчитывают, какой вред нанесен окружающей среде.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение из-за шторма. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и понесло в сторону Одессы. СМИ сообщали, что из пробоины вытекала черная маслянистая жидкость. На пляже чувствуется характерный запах мазута.