Нардеп Роман Иванисов. Фото: pressfrom.info

https://racurs.ua/n129822-ivanisov-ne-vernetsya-vo-frakciu-sluga-naroda-kornienko.html

Ракурс

«Слуга народа», крупнейшая фракция в Верховной Раде, не будет возвращать в свой состав народного депутата Романа Иванисова, который оказался в центре скандала.

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Иванисов, который якобы имеет непогашенную судимость за изнасилование, не вернется во фракцию, даже если очень захочет. Об этом заявил заместитель председателя фракции и председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире «Радио НВ».

Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, что была, мы уже не сможем вернуть его в фракцию, даже если он захочет, — сообщил Корниенко.

Напомним, 18 ноября бывший народный депутат из «Радикальной партии» Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что действующий «слуга народа» Роман Иванисов в 90-х годах отбывал наказание в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней.

Генпрокурор Руслан Рябошапка 20 ноября подтвердил эту информацию, а в Генеральной прокуратуре заявили, что «проверка продолжается». После этого Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции «Слуга народа» на время проверки информации, обнародованной Мосийчуком.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 21 ноября обнародовал текст приговора Пологовского районного суда Запорожской области от 21 марта 1996 года о признании Романа Иванисова виновным в покушении на групповое изнасилование.