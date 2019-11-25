Пробне тестування із ЗНО відбудеться в березні 2020 року

https://racurs.ua/ua/n129925-zno-2020-opryludneno-grafik-probnogo-testuvannya-infografika.html

Ракурс

Пробне тестування із зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) відбудеться в березні 2020 року.

Реєстрація учасників триватиме з 3 до 24 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зареєструватися для участі в пробному тестуванні можна буде на сайтах регіональних центрів ЗНО. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням.

21 березня відбудеться пробне тестування з української мови та літератури, 28 березня — з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії й іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник зможе пройти тест з одного предмета.

В УЦОЯО зазначають, що пробне тестування є платним для його учасників. Воно здійснюється для того, щоб майбутні абітурієнти могли перевірити свої знання й побачити, над чим їм ще потрібно попрацювати.

Вартість пробного тестування для його учасників буде оголошена 11 грудня на сайтах регіональних центрів.

Нагадаємо, цьогорічне ЗНО провалили 53 тис. абітурієнтів.