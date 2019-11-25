Верховний суд відмовив у перегляді вироку організаторові вбивства власника київського ТЦ 4Room

Верховний суд відмовив у перегляді справи щодо вбивства власника ТЦ 4Room, фото:

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Верховний суд відмовив у перегляді справи за нововиявленими обставинами засудженому за організацію умисного вбивства власника київського меблевого торгового центру 4Room та двох його охоронців.

Відповідне рішення ухвалила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Резонансне вбивство власника4Room активіста курдської громади України Шабаба Алояна сталося ще в жовтні 2009 року. Розслідування цього злочину тривало три роки.

В листопаді2012 року Києво-Святошинський районний суд засудив до довічного ув’язненняз конфіскацією усього належного йому майна замовника вбивства Міраба Суслова такілераДавида Батікьяна.

22 квітня 2013 року Апеляційний суд Київської області залишивцейвирок чинним.

13 лютого 2014 р. Колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) залишила чинним цей вирок, після розгляду касаціїна рішення судів попередньої інстанції.

Київський апеляційний суд 11 жовтня 2018 року ухвалив повернути заяву Сусловащодо перегляду за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду Київської області від 2013 року.

Касаційну скаргу на це рішення суду Верховний суд залишив без задоволення.

Повний текст відповідної постанови суду буде оголошений 2 грудня 2019 року о 13.00.

Нагадаємо, Верховний суд нещодавно визнав законним видворення з України екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської ОДА Михайла Саакашвілі, котре сталося взимку2018 року.